Как понять, что ты нравишься мужчине

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Один из явных признаков мужской увлеченности — это желание проводить как можно больше времени вместе с объектом страсти. Мужчина будет искать любые поводы для встречи. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал психолог Андрей Зберовский.

По мнению специалиста, заинтересованный в женщине мужчина старается проводить с ней как можно больше времени, помогать, заботиться и невольно прикасаться.

— Яркий признак симпатии со стороны мужчины — это его готовность проводить с женщиной как можно больше времени. Если мужчина ранжирует время, говорит, что у него в запасе всего полчаса/час, то это верный признак, что девушка ему не интересна. Также инициативность мужчины говорит о многом, — пояснил психолог.

Эксперт отметил, что у мужчины непременно будет желание угодить симпатичной ему девушке и произвести на нее впечатление. Он не будет жалеть денег на первом свидании.

— Например, на первом свидании мужчина пригласит вас в хорошее место и будет пытаться накормить и напоить всем, что вы захотите, и даже больше. Он будет сам предлагать десерт или еще один бокал шампанского, — отметил он.

Однако, если девушка не нравится мужчине, он постарается ограничиться чашкой кофе и попытается как можно быстрее от нее избавиться, предупредил психолог.

Зберовский считает, что при явной симпатии мужчина будет искать повод сократить расстояние и быть к даме как можно ближе. А при любом удобном случае попытается дотронуться до волос или взять за руку.

— Если девушка нравится мужчине, то он пытается вдохнуть ее запах, войти в ее личное пространство, будет спрашивать, какие у нее духи. Кроме того, ему захочется прикоснуться к ней, — уверен эксперт.

По мнению психолога, комплименты являются неотъемлемой частью игривого общения и флирта. Мужчина будет говорить их своей возлюбленной при каждом удобном случае. Кроме того, мужчина будет пытаться помочь девушке, решать ее проблемы и смешить ее.

По невербальным знакам, жестам и мимике также можно догадаться о симпатии мужчины к женщине. Однако все люди разные, и нельзя во всех случаях ориентироваться на эти проявления, считает эксперт.

— Здесь нет одного шаблона, потому что мужчины могут иметь разный опыт общения с женщинами и черты характера. Например, бабник будет ее в упор рассматривать и не будет бояться приблизиться, а застенчивый будет отводить глаза и держать дистанцию. Также небольшое волнение может говорить о симпатии, например, крутить кольцо на пальце или нервно крутить в руках телефон. Такая мелкая моторика — это признак симпатии. Существует мнение, что если мужчина смотрит даме в лицо, то она ему интересна. Но я не подтверждаю точность этой теории. Самые главные невербальные знаки от мужчины понравившейся женщине — это помощь и забота, — подытожил Зберовский.