Фантомный ухажер и стесняшка: топ-5 типов мужчин на сайтах знакомств

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Большинство современных девушек ищут мужчину мечты не в ресторанах и на вечеринках, а на сайтах знакомств. Однако здесь стоит быть еще более осторожной. Психолог, коуч по женскому пикапу Элена Гамаюн рассказала «Вечерней Москве», какие типы мужчины чаще всего встречаются в онлайн-пространстве.

По ее словам, мужская аудитория напрямую зависит от сайта. Эксперт рекомендует пользоваться платными ресурсами.

— Я давно занимаюсь этой темой. Лучшие мужчины сидят на платных сайтах. Туда не попадет непонятно кто. Они обеспеченные, образованные и интеллектуальные. Там у женщины есть шанс встретить достойного спутника. Однако они все равны 50 на 50. Также рекомендую попробовать общение на иностранных сайтах. Там мужчины оплачивают взносы при регистрации. Соответственно, чем выше цена входа, тем больше шансов встретить солидного мужчину, — рассказала специалист.

Гамаюн отметила, что лучше не пользоваться популярными бесплатными сайтами и приложениями, чтобы не нарваться на обманщиков и странных личностей.

— Бесплатные сайты — это игра в рулетку. Никогда не знаешь, кто скрывается за тем или иным персонажем. На этих сайтах сидит много мошенников и альфонсов, — считает она.

Секс без обязательств

Специалист уверена, что на сайтах знакомств большинство мужчин ищет секс без обязательств.

— Очень большой процент мужской аудитории на сайтах знакомств ищут любовниц. Им нужен только секс без обязательств. У них принцип: тебе хорошо и мне хорошо. Они не дадут женщине ни ласки, ни любви, ни финансовой поддержки, — заверила психолог.

В поисках любви

Гамаюн отметила, что минимальное количество мужчин ищут серьезные отношения и настроены на создание семьи. Однако их можно там встретить.

— Ничтожный процент мужчин ищут свою любовь и постоянные отношения на сайтах знакомств. Безусловно, они есть. Однако такие мужчины предпочитают оффлайн-сообщества, на которых могут встретить свою половинку. Например, в Москве проводят встречи бизнесменов и успешных женщин. Там они знакомятся, проводят семинары и вечеринки. Именно на таких мероприятиях возможно найти подходящего спутника. Однако там достаточно дорогой вступительный взнос. Но это убережет вас от встречи с дядей Васей с улицы, — подчеркнула она.

Альфонсы

По словам собеседницы «ВМ», альфонсы безжалостно разводят женщин на деньги на сайтах знакомств. Они втираются в доверие и после продолжительной переписки придумывают нелепые истории.

— Часто встречаются любители долгих переписок, которые втираются в доверие, а потом просят деньги. У моей клиентки был случай, когда она две недели общалась с мужчиной, но не встречалась. А потом он попросил у нее 30 тысяч рублей. Я советую, не посвящать малознакомых мужчин в свое финансовое положение. И тем более не давать им ни копейки, — отметила психолог.

Фантомные ухажеры

Гамаюн отметила, что часто встречаются любители переписок, которым не нужны реальные встречи. Они высасывают из женщины энергию, тратят большое количество ее времени и исчезают.

— Отмечу, что нет смысла продолжать долгие переписки. У моей клиентки был случай знакомства на сайте с мужчиной. Она год с ним переписывалась и созванивалась. Он ни разу не предложил ей встретиться! Это же ненормально. Они жили в одном городе. Он даже предложил ей выйти за него замуж в переписке. А в один момент он пропал. Возможно, он находится в местах не столь отдаленных, — рассказала она.

Стесняшки

По словам специалиста, стеснительные мужчины предпочитают онлайн-знакомства. Они боятся подойти к женщинам в живую.

— В жизни встречаются очень стеснительные мужчины, которые боятся подходить и знакомиться вживую. У меня были такие клиенты. Им проще в интернете завязать общение, настроиться, а потом уже идти на свидание, — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», надежда умирает последней. Она считает, что знакомиться онлайн можно и нужно. Однако женщина должна проверить мужчину и убедиться в его адекватности перед встречей после онлайн-знакомства. Перед тем как идти на свидание, желательно на человека посмотреть. Современные средства связи позволяют осуществлять видеозвонки. Не стоит этим пренебрегать. Если при таком контакте женщина не почувствует ничего опасного и внешность мужчины ее не оттолкнет, то первый фильтр пройден. Она может пойти на свидание, заключила Гамаюн.