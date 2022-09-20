Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дом по реновации в Новогирееве введут в эксплуатацию до конца года

Елена Самойлова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации в Новогирееве введут в эксплуатацию до конца года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Свободный проспект, 25/27 Карта всех событий

В районе Новогиреево на востоке Москвы в этом году введут в эксплуатацию дом по программе реновации. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание находится по адресу: Свободный проспект, владение 25/27.

Как отмечается, дом состоит из двух секций с подземной парковкой и рассчитан на 200 квартир: 40 однокомнатных, 140 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. При этом четыре квартиры оборудуют для маломобильных жильцов — коридоры и дверные проемы в них будут шире, а также установят специальную сантехнику.

— Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают в один уровень с поверхностью земли. Родители с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома не даст поскользнуться в любое время года, — добавил Загрутдинов.

Он отметил, что на придомовой территории появятся деревья, кустарники, газоны и цветники. Во дворе сделаю детскую и спортивную площадки, а также выделят зону для отдыха, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что с начала года на востоке Москвы расселили более 20 домов по программе реновации.

Восточный административный округ (ВАО) Район Новогиреево Рафик Загрутдинов Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте