Дом по реновации в Новогирееве введут в эксплуатацию до конца года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Свободный проспект, 25/27 Карта всех событий

В районе Новогиреево на востоке Москвы в этом году введут в эксплуатацию дом по программе реновации. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание находится по адресу: Свободный проспект, владение 25/27.

Как отмечается, дом состоит из двух секций с подземной парковкой и рассчитан на 200 квартир: 40 однокомнатных, 140 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. При этом четыре квартиры оборудуют для маломобильных жильцов — коридоры и дверные проемы в них будут шире, а также установят специальную сантехнику.

— Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают в один уровень с поверхностью земли. Родители с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома не даст поскользнуться в любое время года, — добавил Загрутдинов.

Он отметил, что на придомовой территории появятся деревья, кустарники, газоны и цветники. Во дворе сделаю детскую и спортивную площадки, а также выделят зону для отдыха, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что с начала года на востоке Москвы расселили более 20 домов по программе реновации.