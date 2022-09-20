Расписание поездов на Савеловском направлении изменится 23 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Савёловский вокзал Карта всех событий

Расписание поездов на Савеловском направлении изменится в ночь с 23 на 24 и с 24 на 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 20 сентября.

Как отмечается, изменения связаны с проведением работ по замене стрелочного перевода на станции Марк в рамках строительства ТПУ «Лианозово».

Так, в период с 23 до 7 утра будут увеличены интервалы движения поездов. Кроме того, изменится время начала и окончания работ — последний поезд из Москвы уйдет в 00:02. Скорректировано и расписание «Аэроэкспрессов»: первые поезда отправятся с Белорусского вокзала в 6:15

— График движения поездов можно посмотреть на сайте перевозчика, а график «Аэроэкспрессов» — на сайте компании. Планируйте поездки заранее! — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что график движения поездов на Киевском, Рижском, Савеловском и Горьковском направлениях МЖД, а также МЦД-1 и МЦД-2 с 23 по 25 сентября изменится.