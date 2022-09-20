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Психолог Гладышева объяснила, почему женщины хотят жить дольше мужчин

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог Гладышева объяснила, почему женщины хотят жить дольше мужчин
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россияне в среднем рассчитывают дожить до 78 лет, сообщила руководитель департамента издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова. В частности, женщины — до 81 года, мужчины — до 74 лет. Психолог Марина Гладышева в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, почему женщины хотят прожить дольше мужчин.

По ее мнению, женщины в первую очередь думают о семье, поэтому хотят прожить как можно дольше, а мужчины хотят что-то сделать для своих близких, а после «уйти на покой».

— Стоит начать с того, что женщины и мужчины очень разные. У них разная целевая потребность жизни. Мужчины хотят что-то сделать для семьи. Если они успевают к условным 74 годам, то и прекрасно. А женщинам важно оставаться с родными как можно дольше, — пояснила Гладышева.

Психолог также отметила, что женщины готовы жить даже при тяжелых проблемах со здоровьем, в отличие от мужчин.

— Мужчины по жизни своей, можно сказать, реалисты, но про позитивный настрой женщин очень тяжело судить. К примеру, мужчина может в случае болезненного состояния не желать долго пребывать в нем. Для женщин это не вызывает таких опасений, они все равно захотят жить ради родных, — добавила Гладышева.

А психолог Наталья Наумова в беседе с «ВМ» рассказала, как перестать прокрастинировать. Специалист отметила, что нередко прокрастинация связана с событиями из детства.

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