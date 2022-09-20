Людей зажало в салоне авто в результате ДТП на Калужском шоссе

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калужское шоссе Карта всех событий

ДТП с участием трех машин произошло на Калужском шоссе, в результате аварии в салоне автомобиля оказались зажаты люди. Об этом во вторник, 20 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По данным источника, столкновение произошло на Калужском шоссе в районе дома 1а по направлению в центр. Операция по спасению застрявших в салоне людей уже началась.

Также отмечается, что на место происшествия выехали три кареты скорой помощи.

Другое ДТП произошло на северо-западе столицы. Машина такси вылетела на тротуар, сбила дорожный знак и врезалась в частное строение. По предварительной информации, водитель авто не справился с управлением.