Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Финансовой грамотности научат всех желающих

Марьяна Шевцова
Город
Финансовой грамотности научат всех желающих
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В ближайшую субботу, 24 сентября, в столице пройдет VI Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков.

Мероприятие проведут по всему городу: в школах, колледжах, дворцах творчества, вузах, библиотеках, территориальных центрах социального обслуживания и других локациях.

— Наш фестиваль с каждым годом расширяется, добавляются новые активности, растет число его участников и партнеров. Например, в этом году свои мероприятия для москвичей приготовили специалисты Росфинмониторинга, — рассказал Александр Молотков.

По его словам, изюминка фестиваля — в его масштабности.

— В этом году мы задействуем более 100 площадок, — добавил министр правительства. — Также мероприятия пройдут в онлайн-формате, их смогут посмотреть не только москвичи, но и жители других регионов.

По традиции успешные предприниматели города проведут встречи с учащимися школ и колледжей, а эксперты по финансовой грамотности дадут советы, связанные с личными финансами, открытием своего дела.

Экономика Москва Финансы Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте