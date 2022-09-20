Финансовой грамотности научат всех желающих

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В ближайшую субботу, 24 сентября, в столице пройдет VI Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков.

Мероприятие проведут по всему городу: в школах, колледжах, дворцах творчества, вузах, библиотеках, территориальных центрах социального обслуживания и других локациях.

— Наш фестиваль с каждым годом расширяется, добавляются новые активности, растет число его участников и партнеров. Например, в этом году свои мероприятия для москвичей приготовили специалисты Росфинмониторинга, — рассказал Александр Молотков.

По его словам, изюминка фестиваля — в его масштабности.

— В этом году мы задействуем более 100 площадок, — добавил министр правительства. — Также мероприятия пройдут в онлайн-формате, их смогут посмотреть не только москвичи, но и жители других регионов.

По традиции успешные предприниматели города проведут встречи с учащимися школ и колледжей, а эксперты по финансовой грамотности дадут советы, связанные с личными финансами, открытием своего дела.