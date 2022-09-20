HR-эксперт рассказала о наиболее востребованных профессиях

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Так называемые диджитал-профессии — из области цифровых технологий — сейчас наиболее востребованы, поскольку их задача заключается в привлечении новых покупателей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала HR-эксперт Елена Лондарь.

По ее словам, не менее популярны и вакансии разработчиков мобильных приложений, веб-дизайнеров и программистов, поскольку эти профессии хорошо оплачиваются. При этом у таких специалистов нет переработок по вечерам или в выходные дни.

— Отрасль цифровых технологий сегодня развивается в геометрической прогрессии, поэтому налицо постоянная нехватка кадров. На рынке присутствует такая должность, как продакт-менеджер — это руководитель, который соединяет между собой и курирует интересы всех отраслей производства: бизнес, продажи, разработку новых продуктов, — добавила Лондарь.

Она отметила, что на сегодняшний день востребован и квалифицированный ручной труд. Так, мастера или резчики по дереву очень хорошо зарабатывают, подчеркнула собеседница «ВМ». При этом Лондарь выразила мнение, что при выборе профессии или смене вида деятельности нужно заглянуть внутрь себя и понять, чем действительно хочется заниматься.

Человек, оставшийся без работы, часто испытывает огромный стресс. Увольнение, особенно неожиданное, ведет за собой тяжелые переживания. Неопределенность приводит не только к переживаниям, но и к раздраженности, а это сказывается на прохождении собеседования. Руководитель службы трудоустройства столичного центра «Профессионал» Ирина Татарчук рассказала, как справиться с волнением и найти работу после перерыва.