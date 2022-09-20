Эксперт рассказал, будут ли расти цены на продукты до конца года

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сильного роста цен на продукты до конца года ожидать не стоит. Об этом «Вечерней Москве» сообщил заместитель председателя правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

По его словам, отечественные производители уже научились жить в санкционных реалиях, а логистические связи восстановлены. При этом продукты, которые поступали в Россию из-за рубежа, были заменены на аналоги.

Помимо этого, отметил Леонов, осенью ожидается традиционное снижение цен на сезонные товары — фрукты и овощи.

— К тому же цены сохранятся на нынешнем уровне еще и потому, что поставщики и производители продуктов не будут неоправданно поднимать их. Ведь они понимают, что сейчас конкуренция на рынке и так большая и покупатели смогут просто уйти к другим ретейлерам. Так что повышение цен на продукты им невыгодно, — подчеркнул эксперт в беседе с «ВМ».

В России, согласно данным Росстата, второй месяц подряд фиксируется дефляция: цены не растут, а даже чуть-чуть снижаются. Почему так происходит и что будет с ценами дальше — в материале «Вечерней Москвы».