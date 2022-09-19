Что будет дальше: почему в России происходит дефляция

Москвичка Анастасия Герман покупает продукты в одном из столичных супермаркетов. Цены на яйца, овощи и фрукты в последние месяцы снизились: спасибо лету и новому урожаю. Новый виток продуктовой инфляции ожидается в октябре / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В России, согласно данным Росстата, второй месяц подряд фиксируется дефляция: цены не растут, а даже чуть–чуть снижаются. Что происходит? Что будет с ценами дальше?

В июне, по данным Росстата, общий уровень цен в стране снизился на 0,35 процента. В июле дефляция ускорилась до 0,39 процента.

— В истории современной России не было ни одного случая дефляции по итогам года. Цены все время росли, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — При этом было больше десятка случаев, когда цены в определенном месяце были ниже, чем в прошлом. Обычно это случалось летом: созрел новый урожай, фрукты-овощи резко подешевели, и уровень цен в среднем понизился. Но в июне цены не снижались никогда — потому что в этом месяце нет нового урожая.

Нынешнее снижение, как пояснил эксперт, обусловлено другими факторами. Первый: в магазинах появились товары, купленные за подешевевшие доллары. Тут легче всего ориентироваться по бананам. В марте их цена доходила до 145 рублей за кило, а сейчас она — вдвое ниже. Второй фактор — снизились реальные доходы населения. Производители и торговцы видят, что если увеличивать цену, то резко падают продажи. Поэтому они предпочитают продавать чуть дешевле, зато больше по объему.

— Цены не снизились, а скорее временно замерли из-за сезона отпусков, — считает финансовый аналитик Антон Мирский. — Люди тратят деньги на авиабилеты, гостиницы, кафе, причем не в своих городах, поэтому упал спрос на продукты, одежду, обувь, бытовую технику, мебель и вообще все, что продают в торговых центрах. Меньше спрос — ниже цены, все очевидно.

Впрочем, по словам эксперта, заметна и другая тенденция — люди понесли деньги в банки.

— В условиях экономической неопределенности большинство предпочитает несколько «унять» расходы и больше откладывать. Раньше многие покупали валюту, самые продвинутые — ценные бумаги. Сейчас эти варианты инвестирования под большим вопросом, поэтому люди просто открывают рублевые депозиты, — пояснил Мирский. — В торговлю и сферу услуг приходит меньше денег, вот цены и снижаются.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает, что тенденция на снижение цен будет сохраняться в августе и, возможно, начале осени. А потом все изменится.

— Будет сокращаться экспорт и вступят в силу новые ограничения со стороны Запада — такие, например, как вступивший в силу запрет на поставки российского угля. В итоге бюджет начнет терять миллиардные доходы. Соответственно, экспорт в стоимостном выражении будет снижаться, а импорт, напротив — расти. Увеличится спрос на иностранную валюту: та будет крепнуть, а курс рубля — падать, способствуя разгону инфляции, ведь многие товары мы по-прежнему покупаем за доллары.

Виктор Кудрявцев не согласен:

— Чем больше наш экспорт ограничивают, тем дороже наши ресурсы стоят — ведь мы их не только на Запад продаем. Так что в вопросе бюджетных доходов от экспорта мы не то что не проигрываем, а по-прежнему выигрываем. Другой вопрос, что потребительские цены все равно начнут расти. Ну хотя бы из-за того, что люди вернутся из отпусков и резко вырастет спрос. Плюс, я уверен, правительство не отступится от идеи ослабить рубль до 70–80 единиц за доллар, чтобы еще больше пополнить бюджет. Подорожавший доллар и обеспечит инфляцию. Да, Центробанк понизил ее прогнозный уровень с 14–17 до 12–15 процентов по итогам года. Но это тоже немало. Впрочем, верно и то, что наша экономика не обрушилась, и дела обстоят намного лучше, чем мы прогнозировали в марте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Смирнов, заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики:

— Росстат учитывает цены далеко не на все товары или услуги. Вы можете заехать в автосервис, узнать цену часа работы, стоимость запчастей и расходных материалов и будете неприятно удивлены. Вместе с тем отдельные продукты — особенно овощи и фрукты, да, несколько подешевели. По-прежнему есть шанс дешево купить одежду. Я вот недавно был в аутлете, приобрел джинсы за две тысячи рублей: вполне себе докризисная цена. Я думаю, что до конца этого года особого повода для роста цен на продукты, одежду и обувь не будет. Вообще, согласно прогнозу Центробанка РФ, нижняя точка экономического кризиса — с ростом цен и падением доходов населения — будет достигнута в первой половине 2023 года. А потом начнется плавное восстановление.