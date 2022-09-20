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Около 100 тысяч поездок совершается ежедневно на ТПУ «Нижегородская»

Евгений Белоусов
Город
Около 100 тысяч поездок совершается ежедневно на ТПУ «Нижегородская»
Фото: Мосинжпроект
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Нижегородская Карта всех событий

Около 100 тысяч поездок совершается на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Нижегородская» каждый день. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 20 сентября.

— Раньше рельсовый магистральный транспорт здесь был не развит. С появлением одного из крупнейших ТПУ Москвы жителям юго-востока стали доступны новые маршруты, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Теперь поездки стали гораздо комфортнее и быстрее благодаря пересадкам в теплом контуре и понятной навигации в едином стиле. Также на «Нижегородской» недавно закончили строить современный, светлый и комфортный офис для персонала метро и дирекции МЦД. Очертания здания напоминают корабль со стеклянным витражом по всему периметру, с атриумом внутри.

По словам, главы дептранса Максима Ликсутова, «Нижегородская» — один из самых востребованных узлов в столице, этот ТПУ существенно разгрузил юго-восток города, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Недавно стало известно, что спортивный объект появится на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка». На данный момент строительная готовность Дворца спорта оценивается на 80 процентов. При этом специалисты уже завершили работы по устройству несущих и ограждающих конструкций, кровли, а также черновые отделочные работы.

Пассажиры Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Москва
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