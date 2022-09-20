Врач рассказала об эффективных способах избавления от целлюлита

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Врач-эндокринолог Арина Тертышная рассказала о причинах возникновения целлюлита и дала советы, как эффективно справиться с «апельсиновой коркой».

— Мы можем заметить, что женщины более склонны к проявлению целлюлита, чем мужчины. Причина в том, что у женщин отличительное строение коллагеновых волокон подкожной клетчатки, что приводит к частым застоям жидкости, — пояснила медик.

Она добавила, что такая особенность физиологии появляется из-за гормональных сбоев, а также застоя в лимфатической системе. При этом важную роль играет малоподвижный образ жизни и неправильное питание, где создается дефицит белка.

По словам Тертышной, избавиться от целлюлита можно с помощью сбалансированного рациона, физических упражнений и массажа. Если же все меры профилактики соблюдены, но неровность кожи все равно присутствует, то следует обратиться к специалисту и проверить гормоны, передает «МедикФорум».

До этого диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова предложила альтернативные способы избавления от целлюлита. Она рассказала о применении ударно-волновой терапии, лазерного лечения, кремов, лосьонов и других средств.