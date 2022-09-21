«Очередная помойка с Кудрявцевой»: Садальский раскритиковал шоу «Звезды сошлись»

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Актер Стас Садальский резко раскритиковал очередной выпуск программы на телеканале НТВ «Звезды сошлись», где в качестве нового соведущего Леры Кудрявцевой выступил продюсер Иосиф Пригожин. Артист заявил, что на шоу «топтали» память об актрисе Людмиле Гурченко.

По словам Садальского, в студии собрались бывшие когда-то знаменитыми люди и стали обсуждать бытовую жизнь родных великой артистки. Актер призвал помочь родственникам звезды по-тихому, а не выносить грязь на всеобщее обсуждение.

— Вышла очередная помойка с Кудрявцевой, теперь еще и с Пригожиным на телевидении. Кто уполномочил НТВ так топтать память о Люсе Гурченко? Зачем всей стране знать о беде еще в одной семье?! Экс-знаменитости (сбитые летчики), обсуждали двух грязнуль — внучку и правнучку Люси Гурченко, покусанных клопами. В чем же заключается помощь наших «звезд» внучке Гурченко, которую они все так «любят»? Просто в пустых разговорах и трансляции этого ужаса на всю страну!Хотите помочь — помогите по-тихому, по-доброму. Какая гадкая передача, и поганое НТВ, — написал Садальский в Telegram-канале.

4 сентября на Первом канале стартовал пятый сезон программы «Голос 60+». В роли новой ведущей выступила актриса Лариса Гузеева, которая сменила на этой позиции шоумена Дмитрия Нагиева. Но актеру Станиславу Садальскому не понравилась передача с артисткой. Своими впечатлениями он поделился с подписчиками.