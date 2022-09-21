Москва сдаст в аренду четыре участка под открытие торгово-бытовых объектов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Голохвастово Карта всех событий

Четыре земельных участка выставили на торги в ТиНАО и Зеленограде для строительства капитальных объектов торгово-бытовой инфраструктуры. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Сейчас на аукционы выставлено четыре земельных участка под строительство торговых центров, магазинов, ремонтных мастерских, ателье, парикмахерских и химчисток в ТиНАО и ЗелАО. Арендаторы смогут возвести объекты торгово-бытовой инфраструктуры, которая наиболее востребована в жилых кварталах, — отметил он.

Два лота площадью 3,4 и 3,2 тысячи квадратных метров расположены в поселке Малино и в деревне Голохвастово. Они подойдут под строительство небольших торговых центров.

Еще два участка находятся в селе Салькове и поселке ЛМС, а площадь их составляет 770 и 800 квадратных метров. Здесь также можно обустроить парковки для посетителей.

Подать заявку на участие в электронном аукционе по аренде, который пройдет 27 сентября, можно до 23 сентября, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно город выставил на торги два павильона в Измайловском парке, где предпринимателям предлагается открыть пункт проката и спортивный клуб.