Реставрация фасада здания Малого театра подходит к концу в Москве

Специалисты завершают реставрацию фасадов здания Государственного академического Малого театра России, расположенного на Серпуховской площади. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 21 сентября.
— В настоящий момент реставраторы заканчивают работу с эклектичными фасадами здания. Они привели в порядок поверхности стен, кровлю, окна, двери, цоколь и декоративные элементы. В следующем году планируется завершить реставрацию интерьеров, — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Здание театра является выявленным объектом культурного наследия. Оно относится к ансамблю застройки Серпуховской площади и до реставрации находилось в неудовлетворительном состоянии. В рамках работ специалисты используют архивные документы и фотографии, которые помогают восстановить исторический вид постройки, передает официальный сайт мэра Москвы.
8 сентября сообщалось, что с 2011 года столичные реставраторы привели в порядок 1884 объекта культурного наследия. Отмечается, что большая работа была проделана на ВДНХ, где общая площадь реставрации составила более 55 тысяч квадратных метров.