Реставрация фасада здания Малого театра подходит к концу в Москве

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Россия, Москва, улица Большая Ордынка, 69 Карта всех событий

Специалисты завершают реставрацию фасадов здания Государственного академического Малого театра России, расположенного на Серпуховской площади. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 21 сентября.

— В настоящий момент реставраторы заканчивают работу с эклектичными фасадами здания. Они привели в порядок поверхности стен, кровлю, окна, двери, цоколь и декоративные элементы. В следующем году планируется завершить реставрацию интерьеров, — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Здание театра является выявленным объектом культурного наследия. Оно относится к ансамблю застройки Серпуховской площади и до реставрации находилось в неудовлетворительном состоянии. В рамках работ специалисты используют архивные документы и фотографии, которые помогают восстановить исторический вид постройки, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 сентября сообщалось, что с 2011 года столичные реставраторы привели в порядок 1884 объекта культурного наследия. Отмечается, что большая работа была проделана на ВДНХ, где общая площадь реставрации составила более 55 тысяч квадратных метров.