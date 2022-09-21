Андрей Бочкарев: Монтаж подвесного потолка завершается на станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты завершают монтаж подвесного потолка и архитектурного освещения в вестибюле и на платформе станции «Кленовый бульвар» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, работы выполнены на 90 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 21 сентября.

— Завершается монтаж главного архитектурного элемента станции — подвесного потолка вдоль платформы. Он выполнен из алюминиевых трехслойных панелей с декоративным зеркальным покрытием, — рассказал он.

Уточняется, что конструкция будет имитировать звездное небо, а благодаря отражению света от зеркальной поверхности объем платформенного участка визуально увеличится.

Также специалисты завершают работы по отделке вестибюля. В кассовом зале уже готова облицовка пола темным гранитом, а стены обложили мрамором и сотовыми панелями. На данный момент продолжается монтаж инженерного оборудования, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Андрей Бочкарев рассказал о строящейся станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро, где недавно стартовали работы по устройству свода платформы с помощью системы передвижной опалубки.