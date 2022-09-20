Андрей Бочкарев рассказал о степени готовности станции метро «Физтех»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На строящейся станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро стартовали работы по устройству свода платформы с помощью системы передвижной опалубки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 20 сентября.

— На будущей станции «Физтех» строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии метро завершен монтаж системы передвижной опалубки, позволяющий строителям приступить к устройству свода платформенной части, — отметил он.

Благодаря использованию такой системы будет упрощен процесс монтажа свода, также уйдет меньше времени и ресурсов. Кроме того, специалисты бетонируют основание платформы и возводят монолитные конструкции оборотных тупиков в составе станционного комплекса.

Монолитные конструкции станции готовы почти на треть, уже уложены около 15 тысяч кубометров бетона. В целом «Физтех» готов на 38 процентов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно завершились работы по укладке рельсов на перегоне между станциями «Варшавская» и «Каширская» БКЛ метро. Уточняется, что два тоннеля между станциями были проложены еще в 1960-е годы, сейчас специалисты приступили к обновлению верхнего строения пути и реконструкции двух станций.