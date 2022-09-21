Рита Дакота рассказала об отказе отца лечиться от алкогольной зависимости

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Певица Рита Дакота поделилась со своими подписчиками проблемами отца Сергея Михайловича. Дело в том, что он страдает от алкогольной и наркотической зависимостей, но принял решение отказаться от прохождения реабилитации.

По словам знаменитости, последние несколько лет ее отец отлично справлялся и был «в завязке». В один момент он сорвался и в августе текущего года злоупотребил алкоголем. Он уснул в закрытой квартире, что вызвало проблемы и волнения за его жизнь. Когда дверь в квартиру удалось открыть, все увидели, что Сергей был очень пьян.

После этого он потерял работу, и его попросили покинуть съемную квартиру. После уговоров певица смогла отправить отца на реабилитацию. Спустя некоторое время он отказался от лечения. Дакота приняла его решение и заявила, что на данный момент их отношения идеальны, передает «Телепрограмма».

До этого сообщалось, что на страницах белорусских СМИ появилась информация, что мать Риты Дакоты была задержана на территории Белоруссии за активную гражданскую позицию, которая может противоречить политическому курсу республики. При этом певица отказалась от комментариев.