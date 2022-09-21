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Специалисты приступили к благоустройству территории рядом с ТПУ «Рижская»

Александр Афонин
Город
Специалисты приступили к благоустройству территории рядом с ТПУ «Рижская»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Новорижская эстакада Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ «Рижская». Об этом в среду, 21 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Реализация проекта позволит сделать комфортнее существующие и обустроить альтернативные маршруты в районе ТПУ «Рижская» и одноименной строящейся станции БКЛ. Выполним необходимые изменения конфигурации улиц для запуска новых маршрутов общественного транспорта, организуем удобный подъезд к Рижскому вокзалу для такси, — сказал он.

Для безопасности москвичей прилегающие территории будут огорожены. В рамках работ специалисты уберут под землю воздушные кабельные линии, приведут в порядок и расширят тротуары, заменят асфальт и так далее.

Кроме того, под Новорижской эстакадой ТТК появится организованное парковочное пространство, что увеличит количество парковочных мест. Окончить работы планируется в следующем году.

До этого Петр Бирюков сообщил, что почти 50 процентов жилых домов и свыше 78 процентов социальных объектов в столице уже получили тепло. По словам заммэра, отопительный сезон в этом году начался досрочно в связи с резким похолоданием.

Петр Бирюков Благоустройство Транспортно-пересадочный узел (ТПУ)
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