Почти половина жилых домов в Москве уже получила отопление

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Почти 50 процентов жилых домов и свыше 78 процентов социальных объектов в столице уже получили тепло. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома, — отметил он.

По словам заммэра, отопительный сезон в этом году начался досрочно в связи с резким похолоданием. Первыми получили тепло социальные учреждения, среди которых детские сады, школы, спортивные объекты, больницы и поликлиники.

18 сентября в жилых домах столицы начали включать отопление. Полностью система заработает в течение пяти дней. Все системы и тепловые сети уже готовы к подаче тепла.

Также в Москве заработала горячая линия общегородского контакт-центра по вопросам отопления. Жители столицы с ее помощью могут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке и других проблемах.