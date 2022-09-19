Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Почти половина жилых домов в Москве уже получила отопление

Лейла Алиева
Город
Почти половина жилых домов в Москве уже получила отопление
Фото: Unsplash

Почти 50 процентов жилых домов и свыше 78 процентов социальных объектов в столице уже получили тепло. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома, — отметил он.

По словам заммэра, отопительный сезон в этом году начался досрочно в связи с резким похолоданием. Первыми получили тепло социальные учреждения, среди которых детские сады, школы, спортивные объекты, больницы и поликлиники.

18 сентября в жилых домах столицы начали включать отопление. Полностью система заработает в течение пяти дней. Все системы и тепловые сети уже готовы к подаче тепла.

Также в Москве заработала горячая линия общегородского контакт-центра по вопросам отопления. Жители столицы с ее помощью могут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке и других проблемах.

Отопление Петр Бирюков Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте