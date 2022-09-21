Заммэра Сергунина: На ВДНХ расширили покрытие городской сети Wi-Fi

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ расширили покрытие городской сети Wi-Fi. Сейчас она доступна от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток». Благодаря высокой скорости подключения, которую обеспечивает современное оборудование, гости выставки могут быстро скачивать и отправлять файлы, смотреть видео и совершать онлайн-звонки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Теперь сеть Wi-Fi на ВДНХ покрывает значительную часть территории выставки. Там установлено около 60 точек доступа к бесплатному интернету, а их мощности хватает для одновременного подключения больше 50 тысяч пользователей. При этом оборудование незаметно для посетителей — инфраструктура спроектирована так, чтобы она не влияла на исторический облик комплекса, — рассказала она.

Сергунина добавила, что беспроводной интернет появился и на некоторых участках кольцевой дороги на ВДНХ, рядом с зонами отдыха, кафе и ресторанами, а также в других локациях. В городском департаменте информационных технологий отметили, что сеть Wi-Fi на ВДНХ является одной из самых современных в Москве и рассчитана на большие нагрузки.

1/2 Фото: Пресс-служба ВДНХ 2/2 Фото: Пресс-служба ВДНХ

Бесплатный интернет в столице представлен сетями Moscow_WiFi_Free в 57 парках столицы, в студенческих общежитиях, на объектах культуры, автовокзалах и автостанциях, в социальных центрах, бесплатных коворкингах для предпринимателей, в спортивных организациях, на улицах в черте Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК).

До этого ВДНХ пригласила ИТ-разработчиков создать карту выставки. Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» представляет собой соревнование среди ИТ-специалистов. В рамках мероприятия они будут создавать прототипы цифровых решений для модернизации городской среды и повышения комфорта горожан.