Терапевт рассказала, кто чаще всего болеет простудой

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Чаще всего простудой заболевают люди с хроническими болезнями, сердечно-сосудистыми патологиями. Для таких людей особенно важно укреплять иммунитет. Об этом рассказала врач-педиатр Марьям Сайфулина.

Она отметила, что часто болеют ОРВИ люди, имеющие хронические ринофарингиты, бронхиты, трахеиты.

— Особенно люди, которые подвержены отягощенному аллергическому анамнезу, у которых отмечаются поллинозы, респираторные аллергии, — добавила она в комментарии РИАМО.

Также часто простужаются люди, имеющие в анамнезе сердечно-сосудистые патологии, вегетососудистые дистонии.

В осенне-зимний период таким людям стоит обратить особое внимание на укрепление иммунитета.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова назвала два продукта, которые активизируют иммунную систему и подготовят организм к сезону простуд. Она посоветовала включить в рацион чеснок и базилик, передает «Царьград».

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