Врач перечислила народные средства для укрепления иммунитета

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Среди народных средств для укрепления иммунитета, в частности, различные отвары, мед, овес посевной. Об этом сообщила врач-педиатр Марьям Сайфулина.

— Это отвары шиповника, калины, рябины, клюквы. Если нет аллергии, можно принимать продукты пчеловодства — мед. Если дома есть заготовленные травы, например, ромашка, то она тоже способствует укреплению иммунитета и является противовоспалительным средством, — отметила она в комментарии РИАМО.

Также часто используют шалфей при лечении ангины и простуды. Чай из липы хорошо помогает при простуде и кашле. Овес посевной можно заваривать при простуде и проблемах со сном. Укрепляют иммунитет ягоды и листья малины.

Она подчеркнула, что прежде чем принимать какие-либо средства народной медицины, необходимо убедиться, что на них не возникнет аллергическая реакция.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали самую полезную ягоду. Употребление облепихи укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с гриппом и простудой, передает ФАН.

До этого Марьям Сайфулина пояснила, почему осенью люди болеют чаще.