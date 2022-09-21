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«Вечерняя Москва» приняла участие в фотовыставке «Москва-Крым»

Оксана Васильева
Общество
«Вечерняя Москва» приняла участие в фотовыставке «Москва-Крым»
Фото: Наталья Сомова / Крымская газета

«Вечерняя Москва» приняла участие в фотовыставке «Москва-Крым», которая открылась в Симферополе. Инициатором и организатором выставки выступило Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Фотовыставка «Москва – Крым» призвана передать атмосферу Москвы, продемонстрировать яркие кадры будней и праздников жителей столицы, ее гостей, рассказать о дружественной и партнерской связи Москвы и Республики Крым. Фотоработы, представленные редакцией газеты «Вечерняя Москва», поддержали концепцию выставки, передали неповторимый колорит столицы России.

В открытии экспозиции приняли участие министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Владимир Трегуб и советник заместителя Председателя Совета министров Республики Крым - Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации Г.Л. Мурадова Юрий Диденко.

Посетить выставку можно до 4 ноября.

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