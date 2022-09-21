Москвичи получат бонусы и подарки в честь Всемирного дня без автомобиля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В честь Всемирного дня без автомобиля, 22 сентября, Московский транспорт подготовил бонусы и подарки для горожан. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы обновляем парк подвижного состава, объединили метро и пригородный ж/д транспорт в одну систему с бесплатными пересадками между метрополитеном, МЦК и МЦД, развиваем сервисы проката самокатов и велосипедов, новые мобильные приложения, которые позволяют строить удобные маршруты в одной поездке, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, подобные проекты позволяют сделать городской транспорт выгодной альтернативой личному автомобилю. Так, 22 сентября, москвичи могут посетить увлекательную аудиоэкскурсию музея по территории ВДНХ, которая была специально разработана для велотранспорта и поездок на самокатах.

Кроме того, можно воспользоваться велобайком по специальному тарифу на 48 часов, который дает право на три часа бесплатных поездок, а затем маршрут будет стоить дешевле обычного — четыре рубля в минуту вместо пяти. Также Whoosh дарит своим пользователям промокод на скидку 50 рублей до 25 сентября, а «Юрент» — такую же скидку до 23 сентября, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого ВДНХ пригласила ИТ-разработчиков создать карту выставки. Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» представляет собой соревнование среди ИТ-специалистов. В рамках мероприятия они будут создавать прототипы цифровых решений для модернизации городской среды и повышения комфорта горожан.