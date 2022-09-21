Андрей Бочкарев: В НИИ Склифосовского завершается строительство нового скоропомощного комплекса

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Завершается строительство нового скоропомощного комплекса с вертолетной площадкой в центре Москвы на территории ГБУЗ «НИИ СП имени Н. В. Склифосовского ДЗМ». Общая готовность объекта превысила 90 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 21 сентября.

Как уточняется, специалисты уже приступили к завершению отделки фасада, параллельно ведутся внутренние отделочные работы. Кроме того, строители приступили к благоустройству прилегающей территории.

— Как и планировалось, до конца года шестиэтажное здание с современными операционными, отделением реанимации и вертолетной площадкой должно быть полностью готово, — подчеркнул Бочкарев.

Он также отметил, что комплекс будет рассчитан на прием 200 пациентов в сутки. Согласно современным стандартам оказания медицинской помощи, комплекс оснастят всем необходимым диагностическим оборудованием.

— На этапах проектирования и строительства сделано все, чтобы обеспечить эффективную работу учреждения и значительно ускорить процессы благодаря высокотехнологичному оборудованию, разделению потоков пациентов и зонированию пространства, — уточнил Бочкарев.

До этого заммэра рассказал о новом технопарке «Руднево», строительство которого подходит к концу.