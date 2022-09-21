Андрей Бочкарев: На станциях БКЛ метро построят 22 транспортно-пересадочных узла

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро специалисты возведут 22 транспортных хаба, которые обеспечат комфортную и быструю пересадку с одного вида транспорта на другой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев в среду, 21 сентября.

— Большая кольцевая линия метро будет максимально интегрирована в общую транспортную систему города. Так, на БКЛ будут организованы пересадки на 20 станций 11 других линий метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), шесть пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД) и 11 пересадок на ветки железной дороги, — рассказал он.

По словам заммэра, основной задачей ТПУ является обеспечение беспрепятственной и комфортной пересадки с одного вида транспорта на другой, а также создание новых центров деловой и общественной активности за пределами центральной части столицы.

Недавно стало известно, что в конце 2023 — начале 2024 года 10 крупнейших транспортно-пересадочных узлов в центре Москвы станут частью второго и третьего направлений Московских центральных диаметров.