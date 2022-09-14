Крупнейшие ТПУ в центре Москвы станут частью МЦД в конце 2023 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В конце 2023 — начале 2024 года 10 крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в центре Москвы станут частью второго и третьего направления Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— ТПУ объединяют несколько видов транспорта и позволяют пассажирам сокращать время своей поездки за счет быстрых и удобных пересадок. С запуском третьего и четвертого диаметров в Москве станет больше пересадочных узлов, мы встраиваем их в существующий каркас города, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что с запуском диаметров горожане получат возможность строить новые маршруты по городу. На данный момент специалисты проводят обновление восьми узлов. Еще два объекта находятся на стадии строительства, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Вечерней Москве» рассказал, какие преобразования ждут Московский метрополитен в ближайшие несколько лет. По его словам, на Люблинской ветке появится станция «Южный порт» для жителей будущего района.