Сергей Собянин рассказал о планах по развитию метро на ближайшие годы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Вечерней Москве» рассказал, какие преобразования ждут Московский метрополитен в ближайшие несколько лет.

— В конце 2022 — начале 2023 года замкнем БКЛ — самое большое метрокольцо в мире. Задача на ближайшие годы — построить три новых радиуса: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии и продлить метро в аэропорт Внуково, районы Северный, Гольяново и Сосенское, — отметил глава города.

По его словам, на Люблинской ветке появится станция «Южный порт» для жителей будущего района. Помимо этого, на Кольцевой линии будет построена станция «Суворовская», которая обеспечит пересадку на «Достоевскую».

Также мэр упомянул об огромных планах по развитию МЦД. Он подчеркнул, что через пять–семь лет 95 процентов городского населения будет жить близко от станций метро. Эта задача является очень сложной, но решаемой, констатировал Сергей Собянин.

До этого мэр Москвы заявил, что водный транспорт пользуется все большей популярностью не только у туристов, но и у жителей столицы, которые ежедневно совершают на нем поездки по городу. Он подчеркнул, что основным круизным портом столицы стал Северный речной вокзал, который претерпел масштабную реставрацию. По словам главы города, совершить водные путешествия из Москвы можно в 41 город России. С начала лета этой возможностью воспользовались более 150 тысяч пассажиров.