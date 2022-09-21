Расписание поездов МЦД-2 изменится с 24 по 25 сентября

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В период с 01:00 24 сентября по 04:00 25 сентября изменится расписание поездов, курсирующих на втором направлении Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 21 сентября.

— Изменения необходимы для строительства транспортно-пересадочного узла «Рижская». Работы назначили на выходные дни, когда на МЦД снижается пассажиропоток, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках ограничений поезда временно перестанут следовать от Рижского вокзала и до него. Вместо этого они пройдут до станции Площадь трех вокзалов, а также до Курского вокзала. Кроме того, из-за проводимых работ будут увеличены интервалы движения составов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что расписание поездов на Савеловском направлении изменится в ночь с 23 на 24 и с 24 на 25 сентября. Как отмечается, изменения связаны с проведением работ по замене стрелочного перевода на станции Марк в рамках строительства ТПУ «Лианозово».