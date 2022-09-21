«Обязана вернуть часть денег»: Дробыш выиграл суд против Самбурской

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Актриса Настасья Самбурская уже несколько лет судится с продюсером Виктором Дробышем. Он со своим адвокатом, в качестве которого выступила Екатерина Гордон, выиграл дело в Кассационном суде, отстояв решение Апелляционного суда. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

Как уточняется, для Виктора Дробыша деньги не являлись принципиальным вопросом. Более важным продюсер считал защиту своего доброго имени.

— Мы в Пресненском суде тоже одержали победу в силу того, что Самбурская стала принимать деньги в обход Дробыша, но при этом он занимался ее продвижением, — передает слова Екатерины Гордон Telegram-канал «Звездач».

Теперь актриса, продвижением которой занимался Дробыш, должна будет выплатить экс-наставнику часть денег, вложенных в нее с целью получения прибыли.

В 2020 году Настасья Самбурская подала в суд на компанию музыкального продюсера. Она требует расторгнуть договор с музыкальной компанией и отдать ей права на все песни.

Позже Виктор Дробыш внес ясность в вопросе о скандале с Самбурской.