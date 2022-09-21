Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Обязана вернуть часть денег»: Дробыш выиграл суд против Самбурской

Евгений Жуков
Общество
«Обязана вернуть часть денег»: Дробыш выиграл суд против Самбурской
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Настасья Самбурская уже несколько лет судится с продюсером Виктором Дробышем. Он со своим адвокатом, в качестве которого выступила Екатерина Гордон, выиграл дело в Кассационном суде, отстояв решение Апелляционного суда. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

Как уточняется, для Виктора Дробыша деньги не являлись принципиальным вопросом. Более важным продюсер считал защиту своего доброго имени.

— Мы в Пресненском суде тоже одержали победу в силу того, что Самбурская стала принимать деньги в обход Дробыша, но при этом он занимался ее продвижением, — передает слова Екатерины Гордон Telegram-канал «Звездач».

Теперь актриса, продвижением которой занимался Дробыш, должна будет выплатить экс-наставнику часть денег, вложенных в нее с целью получения прибыли.

В 2020 году Настасья Самбурская подала в суд на компанию музыкального продюсера. Она требует расторгнуть договор с музыкальной компанией и отдать ей права на все песни.

Позже Виктор Дробыш внес ясность в вопросе о скандале с Самбурской.

Шоу-бизнес Знаменитости Настасья Самбурская Виктор Дробыш
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте