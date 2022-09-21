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Синоптик рассказал о погоде в Санкт-Петербурге до конца недели

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Санкт-Петербурге до конца недели
Фото: assembly.spb.ru

Теплая погода, установившаяся во второй декаде сентября в Петербурге, будет уверенно держать позиции и в последующие дни. Об этом сообщил главный синоптик Александр Колесов. Он также отметил, что разница между первой и второй декадами первого осеннего месяца значительная.

— Первая декада была второй среди самых холодных лет, а вторая декада с температурой плюс 12,1 градуса уже на 90-м месте, уверенно перейдя в середину первой половины самых теплых декад за весь ряд наблюдений, — уточнил он.

С учетом предстоящей погоды сентябрь в этом году станет теплее предыдущего, передает издание «Невские новости».

Наступление заморозков в центральной части России в ближайшее время не ожидается. Наиболее вероятным моментом их наступления являются первые числа октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает ФАН.

До этого Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какой будет температура в столичном регионе в период с 19 по 25 сентября.

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