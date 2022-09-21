Сам готовил, сам раскладывал: задержали жителя Подмосковья, устроившего дома нарколабораторию

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Россия, Москва, Звенигородское шоссе Карта всех событий

Полицейские задержали жителя Подмосковья, который изготавливал мефедрон на дому и раскладывал его по тайникам в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 21 сентября.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов узнали, что на Звенигородском шоссе в Пресненском районе неизвестный распространяет запрещенные вещества.

Вскоре по указанному адресу полицейские задержали 41-летнего подозреваемого. При личном досмотре у него изъяли восемь свертков с наркотиком — мефедроном. Общий вес составил почти четыре грамма.

Мужчина рассказал, что он уже разложил несколько свертков в тайниках по подъездам одного из домов. Проверив эту информацию, полицейские обнаружили еще почти шесть граммов того же наркотика.

Позже сотрудники МВД провели обыск в съемной квартире подозреваемого в Подмосковье, где обнаружили домашнюю нарколабораторию по производству мефедрона.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигурант заключен под стражу.

По этой же статье задержали и молодого человека на юго-востоке столицы. Он исполнял обязанности курьера и оставлял запрещенные вещества в тайниках-закладках. У него изъяли сто граммов героина.