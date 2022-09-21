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Сам готовил, сам раскладывал: задержали жителя Подмосковья, устроившего дома нарколабораторию

Степан Жирнов
Происшествия
Сам готовил, сам раскладывал: задержали жителя Подмосковья, устроившего дома нарколабораторию
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Россия, Москва, Звенигородское шоссе Карта всех событий

Полицейские задержали жителя Подмосковья, который изготавливал мефедрон на дому и раскладывал его по тайникам в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 21 сентября.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов узнали, что на Звенигородском шоссе в Пресненском районе неизвестный распространяет запрещенные вещества.

Вскоре по указанному адресу полицейские задержали 41-летнего подозреваемого. При личном досмотре у него изъяли восемь свертков с наркотиком — мефедроном. Общий вес составил почти четыре грамма.

Мужчина рассказал, что он уже разложил несколько свертков в тайниках по подъездам одного из домов. Проверив эту информацию, полицейские обнаружили еще почти шесть граммов того же наркотика.

Позже сотрудники МВД провели обыск в съемной квартире подозреваемого в Подмосковье, где обнаружили домашнюю нарколабораторию по производству мефедрона.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигурант заключен под стражу.

По этой же статье задержали и молодого человека на юго-востоке столицы. Он исполнял обязанности курьера и оставлял запрещенные вещества в тайниках-закладках. У него изъяли сто граммов героина.

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