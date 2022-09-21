Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рафик Загрутдинов сообщил о готовности съезда с МСД на Волгоградский проспект на 40 процентов

Лейла Алиева
Город
Рафик Загрутдинов сообщил о готовности съезда с МСД на Волгоградский проспект на 40 процентов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Готовность эстакады-съезда на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) с новой магистрали на Волгоградский проспект составляет 40 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 21 сентября.

— Строители приступили к устройству подпорных стен и металлоконструкций пролетных строений на эстакаде-съезде с основной дороги Московского скоростного диаметра со стороны Каширского шоссе на Волгоградский проспект в сторону МКАД, — рассказал он.

По словам заммэра, длина участка составит 710 метров, а двигаться автомобили будут по двум полосам в одном направлении. Эстакада-съезд строится в рамках участка МСД от улицы Грайвороновской до Шоссейной.

Всего специалисты построят здесь пять эстакад, среди которых эстакада основной проезжей части МСД через Волгоградский проспект, съезд с Волгоградского проспекта на МСД в сторону Каширского шоссе, съезд с МСД на Волгоградский проспект, съезд с Волгоградского проспекта на МСД в сторону Рязанского проспекта и съезд с МСД на Волгоградский проспект в сторону области, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в столице обновили свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Так, специалисты выполнили работы на участках Бульварного и Кремлевского колец, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах.

Строительство Дороги Московский скоростной диаметр (МСД)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте