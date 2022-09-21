Рафик Загрутдинов сообщил о готовности съезда с МСД на Волгоградский проспект на 40 процентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Готовность эстакады-съезда на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) с новой магистрали на Волгоградский проспект составляет 40 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 21 сентября.

— Строители приступили к устройству подпорных стен и металлоконструкций пролетных строений на эстакаде-съезде с основной дороги Московского скоростного диаметра со стороны Каширского шоссе на Волгоградский проспект в сторону МКАД, — рассказал он.

По словам заммэра, длина участка составит 710 метров, а двигаться автомобили будут по двум полосам в одном направлении. Эстакада-съезд строится в рамках участка МСД от улицы Грайвороновской до Шоссейной.

Всего специалисты построят здесь пять эстакад, среди которых эстакада основной проезжей части МСД через Волгоградский проспект, съезд с Волгоградского проспекта на МСД в сторону Каширского шоссе, съезд с МСД на Волгоградский проспект, съезд с Волгоградского проспекта на МСД в сторону Рязанского проспекта и съезд с МСД на Волгоградский проспект в сторону области, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в столице обновили свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта. Так, специалисты выполнили работы на участках Бульварного и Кремлевского колец, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах.