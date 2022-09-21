Искусство убеждения: как склонить собеседника на свою сторону в любом споре

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Для некоторых людей спор — как спортивное состязание, в котором они лишний раз готовы всем и каждому доказать, что они быстрее, лучше и сильнее. Безусловно, искусство убеждения можно отнести к своего рода таланту. Но, к сожалению, подобной суперспособностью обладают далеко не все. И часто получается так, что вы вроде правы и знаете больше, а победа в споре достается отнюдь не вам. Певец Руслан Богатырев рассказал, как склонить собеседника на свою сторону и выйти победителем из любого спора.

— Первое правило победителя — не вступать в конфронтацию. Еще Екатерина Великая говорила, что в споре нельзя обрести истину, потому что каждый из спорщиков остается при своем мнении. Избежать конфронтации — настоящее искусство. Поэтому старайтесь доносить свое мнение до собеседника с уважением, а доводы — мягко, но при этом настойчиво, — советует Богатырев.

Певец советует прибегнуть к методу индукции, когда сначала вы спокойно излагаете аргументы в пользу своей теории, а уже потом предлагаете ее. Таким образом человек сразу не отвергает ваше предложение, а сначала выслушивает доводы и соглашается с вами, если они достаточно разумны. Заставьте собеседника с вами согласиться.

— Древнегреческий философ Сократ для победы в споре предлагал задать оппоненту два вопроса, на которые он должен ответить да. Конечно, необязательно полностью следовать советам Сократа, вопросов может быть и больше — на ваше усмотрение. Но если собеседник уже несколько раз ответил вам согласием, ему трудно будет сказать вам нет. Внимательно слушайте своего оппонента. Безусловно, вам очень хочется донести до вашего собеседника свои аргументы и победить. Но и у него есть право сказать то, что он думает. Если будете говорить только вы, то у вашего оппонента создастся ощущение, что вы хотите его подавить. Поэтому дайте человеку высказаться, выслушайте его и обдумайте все, что он сказал, ведь пока он вещает, у вас есть время придумать контраргументы, — пояснил Богатырев.

Однако певец отметил, что также важно не перегнуть палку: нельзя допустить, чтобы оппонент вещал в одиночестве, а вы только слушали. Он советует пользоваться правилом золотой середины — пускай каждый назовет по паре аргументов в защиту своей теории и даст высказаться другому, а главные аргументы должны звучать в начале и в конце.

— К любой дискуссии нужно готовиться к произнесению ответственной речи. Поэтому учитесь заранее строить свою аргументацию и не забывайте, что говорил Штирлиц: лучше всего запоминается последняя фраза и первая — потому что с нее все начинается (добавим мы от себя). Поэтому основные доводы должны звучать в начале и в конце вашей речи. А в середине, например, можно послушать оппонента и ответить на его аргументы. В споре побеждает сильнейший, то есть более подготовленный с точки зрения аргументов, более спокойный и уравновешенный человек. Поэтому улыбайтесь своему оппоненту и будьте открыты к диалогу, — посоветовал Богатырев.

Не нужно кричать, тем более опускаться до каких-то оскорблений, предупредил певец. Уважайте себя и своего собеседника, учитесь говорить на полтона тише и не переходить границу. Если чувствуете, что эмоции закипают, вдохните поглубже или возьмите тайм-аут, заключил Богатырев.