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Павильон «Макет Москвы» принял участие в проекте «День кадет на ВДНХ»

Александр Афонин
Город
Павильон «Макет Москвы» принял участие в проекте «День кадет на ВДНХ»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин
Россия, Москва, проспект Мира, 119с1 Карта всех событий

Павильон «Макет Москвы» принял участие в образовательном проекте «День кадет на ВДНХ», в рамках которого ученики кадетских классов могут посетить различные программы. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в среду, 21 сентября.

— Павильон «Макет Москвы» участвует во втором сезоне проекта «День кадет на ВДНХ». С начала текущего года его посетили 342 636 жителей и гостей столицы. Кроме развлекательной функции, миниатюрная копия Москвы используется и в образовательных целях для детального изучения планировочной структуры города, — сказал он.

Уточняется, что в рамках проекта столичные кадеты могут посетить девять музейных площадок ВДНХ. Левкин выразил уверенность, что реализация программы позволит ближе познакомить учеников с достижениями страны и приобщить их к культурному наследию России, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что ИТ-специалисты в рамках конкурса «Лидеры цифровой трансформации» разработают новый сервис, который поможет посетителям ВДНХ составлять маршруты, основанные на актуальной афише мероприятий. Как уточняется, технология будет учитывать личные предпочтения пользователя, а также плотность трафика в режиме реального времени.

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