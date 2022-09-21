Мошенники украли технику от имени столичной мэрии на 54 миллиона рублей

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Группа злоумышленников украла у шести частных компаний офисную технику на 54 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 21 сентября.

По ее словам, мошенники писали письма в организации с предложениями о покупке офисной техники, представляясь сотрудниками мэрии. Из ответивших злоумышленники выбирали наиболее подходящих и заключали с ними фиктивные договоры. После этого преступники забирали технику, обещая выплатить деньги позже, а затем переставали выходить на связь.

Таким образом аферисты обокрали шесть компаний на 54 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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В результате оперативно-разыскных действий сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых на территории Ростовской области и в Москве. При обыске у них изъяли поддельные документы, средства связи, банковские карты, а также прочие предметы, имеющие значение в качестве доказательств. Также на одном из столичных рынков полиция изъяла более 140 единиц похищенной техники.

Двоих подозреваемых заключили под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде, подытожила Ирина Волк.

Еще одну необычную преступную схему разработали столичные владельцы кафе: они заманивали ничего не подозревающих мужчин в свои заведения для свиданий с девушками, после чего выставляли пострадавшим необоснованно большие счета.