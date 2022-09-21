Московский зоопарк получил новый павильон для морских животных

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Столичному зоопарку передали новый павильон «Ластоногие» площадью 5,9 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман в среду, 21 сентября.

— Департамент городского имущества передал Московскому зоопарку недавно отстроенный павильон «Ластоногие», расположенный по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 51. Для этого город издал соответствующее распоряжение о закреплении здания за культурным учреждением на праве оперативного управления, а также подписал акт приема-передачи, — рассказал он.

Здание ввели в эксплуатацию еще 8 июля. Павильон представляет собой трехуровневое строение с комплексом бассейнов и помещений для морских животных. Окна по периметру вольеров оборудованы автоматической системой обогрева, которая позволит гостям лучше видеть в холодное время года. Смотровую зону разместили на одном уровне с водой, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно было принято решение оставить медведя с Диксона в Московском зоопарке. Уточняется, что вольер, в котором зверя держат сейчас, будет переоборудован, чтобы он в будущем мог в том числе выходить на улицу, но при этом не поранил себя.