Московский зоопарк решил оставить медведя с Диксона у себя

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Раненый белый медведь, которого отправили с острова Диксон на лечение в Московский зоопарк, теперь останется там жить. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

— В дикую природу с такой травмой, конечно, невозможно. Он останется жить в Московском зоопарке, — заявила она.

Акулова также добавила, что вольер, в котором мишку держат сейчас, будут переоборудовать, чтобы зверь в будущем мог в том числе выходить на улицу, но при этом не поранил себя, передает РИА Новости.

Недавно выяснилось, что у мишки перелом позвонка, контузия спинного мозга и миелопатия. Из-за таких травм животное, скорее всего, никогда не сможет ходить. Но специалисты все же постараются улучшить здоровье животного — для него разрабатывается программа реабилитации.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова исключила возможность усыпления медведя. По ее словам, правоохранительные органы Красноярского края взялись за проверку обстоятельств произошедшего. Им предстоит выявить виновников.

Накануне Акулова сообщила, что врачи обнаружили множественные ранения картечью или дробью после исследования результатов томографии белого медведя с острова Диксон. Кроме того, в процессе обследования у животного выявили обширный миозит.