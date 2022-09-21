Эксперт сообщил, что дефицита шин на российском рынке не ожидается

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Этой зимой с шинами проблем не будет, несмотря на все санкции и ограничения на рынке, заявил директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

— Новых автомобилей мы продали немного, поэтому спрос на зимние шины будет не фантастическим. У нас достаточное количество, чтобы удовлетворить текущий спрос из наличия. Речь идет о запасах, прошлогодних шинах, — отметил Тимашов в комментарии НСН.

Эксперт заверил, что нет никаких проблем с использованием китайских шин — они хорошего качества, по адекватной цене.

Ранее эксперты сообщили, что колеса с низкопрофильными шинами меньше весят и красиво смотрятся на авто, но у них есть ряд недостатков. Первое, на что обращают внимание автолюбители, — это высокая цена. Кроме того, транспортное средство перестает двигаться плавно, а риск выхода из строя элементов подвески и повреждения самих шин при попадании в выбоины возрастает, передает Nation news.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал о способах, которые помогут эффективно действовать против дорожных реагентов и защитить автомобиль от нежелательных внешних факторов.