В Автомобильном союзе оценили качество китайских машин

Фото: Pexels

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что говорить о качестве китайских автомобилей пока преждевременно.

Он отметил, что пустующие ниши на российском рынке сейчас пытается заполнить китайский автопром.

— Но мы еще не знаем, какой он по качеству. Мы видим красивую картинку внешнюю, мы не видим внутренности, никто эти внутренности не описал, мы не видим объективных тестов независимых. Сегодня не хватает корейских доступных автомобилей, бюджетного сегмента, — отметил он в комментарии НСН.

Россияне в августе взяли автокредитов на 18 процентов больше, чем в июле. Однако в годовом выражении этот показатель упал на 59 процентов, передает ФАН.

У подержанного автомобиля должны быть паспорт и свидетельство о регистрации прошлого владельца, а сделку нужно подтвердить договором купли-продажи. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.