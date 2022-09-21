Мужчина украл у знакомой два миллиона рублей с карты

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мужчина украл у знакомой более двух миллионов рублей с банковской карты. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 21 сентября.

По ее словам, пострадавшая оформила новую банковскую карту и дала попользоваться ей знакомому подруги. Через некоторое время именно на эту карту должны были поступить деньги от продажи квартиры женщины. Владелица карты связалась с мужчиной, который подтвердил то, что средства пришли, но он их потратил. Злоумышленник обещал все вернуть. Однако после этого мужчина перестал выходить на связь.

Сумма, которую знакомый подруги украл у пострадавшей, составила 2 168 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных действий по подозрению в преступлении задержали 32-летнего жителя Подмосковья. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под запретом определенных действий.

Еще одна кража произошла в Подмосковье. Трое злоумышленников угнали автомобиль за полтора миллиона рублей.