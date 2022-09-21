Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рафик Загрутдинов: Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений откроется в Солнцеве

Евгений Жуков
Город
Рафик Загрутдинов: Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений откроется в Солнцеве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Западный административный округ, район Солнцево Карта всех событий

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с подъездной дорогой откроется на пересечении улиц Волынская и Авиаторов в районе Солнцево. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 21 сентября.

Как уточняется, строительство объекта будет завершено уже в этом году, поскольку на данный момент готовность поликлиники составляет 80 процентов. Медицинское учреждение возводится в соответствии с новым стандартом оснащения «Московский стандарт +». В поликлинике будут установлены рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое необходимое современное диагностическое оборудование.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции, — заключил Загрутдинов.

До этого руководитель департамента строительства столицы рассказал о старте строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами в районе Гольяново.

Строительство Западный административный округ (ЗАО) Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте