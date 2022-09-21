Рафик Загрутдинов: Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений откроется в Солнцеве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Западный административный округ, район Солнцево Карта всех событий

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с подъездной дорогой откроется на пересечении улиц Волынская и Авиаторов в районе Солнцево. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 21 сентября.

Как уточняется, строительство объекта будет завершено уже в этом году, поскольку на данный момент готовность поликлиники составляет 80 процентов. Медицинское учреждение возводится в соответствии с новым стандартом оснащения «Московский стандарт +». В поликлинике будут установлены рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое необходимое современное диагностическое оборудование.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции, — заключил Загрутдинов.

До этого руководитель департамента строительства столицы рассказал о старте строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами в районе Гольяново.