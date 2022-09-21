Эксперт развеял пять популярных мифов об окрашивании волос

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В сфере индустрии красоты, как в любых других, существует множество мифов и стереотипов. Алексей Французов, эксперт в области окрашивания волос, в беседе с «Вечерней Москвой» развеял пять самых распространенных мифов об окрашивании.

Перед окрашиванием не надо мыть волосы

Это не так! Некоторые процедуры требуют чистых свежевымытых волос. Например, техника окрашивания Airtouch: где при помощи фена прядь выдувается. Слипшиеся волосы, наоборот, сложнее выдуть, поэтому сложно получить удачный результат. Если вдруг при блондировании необходимо защитить кожу головы от дискомфортного пощипывания, существуют специальные эликсиры и сыворотки.

От осветления портятся волосы

При окрашивании в светлые оттенки действительно происходят необратимые процессы в структуре волоса, он меняется. Выбрав светлый оттенок, нужно четко понимать, что без ухода тут не обойтись: приобрести специальный шампунь для окрашенных волос и сохранения цвета, кондиционер — без него вообще никуда даже на натуральных волосах. Главное, наносить его, отступая от корней на три–пять сантиметров, иначе волосы будут быстрее загрязняться. Раз в неделю применять увлажняющую и питательную маску, а также масло для кончиков и термозащиту.

Все эти действия помогут дольше сохранить красивый цвет. Но если закрасить светлый косметический цвет под натуральный, проблемы это не решит. Волос внутри остался осветленным, он не поменяется и останется с той же структурой. Более темный цвет с осветленных будет вымываться быстрее, вдобавок эту процедуру не сделать самой дома, нужно идти в салон. В этом случае необходима предварительная препигментация для окрашивания — данную процедуру может сделать только специалист. При этом уход после окрашивания должен быть такой же, как и за осветленными волосами. Стоит взвесить за и против перед окрашиванием осветленных волос в темный цвет. «Закрашу под свой и больше красить не буду» — это заявление является заблуждением, так как обновлять вымывшийся с осветленных волос цвет придется еще чаще.

Укрепление волос хной или басмой

Это спорный и далеко не всем подходящий метод. Волос со временем станет сухим, а если делать окрашивание хной или басмой часто, волос будет ломаться на концах. Данная процедура подойдет тем, у кого очень тонкие волосы и кто часто их стрижет. В противном случае сухости не избежать. К тому же после хны большинство окрашиваний и осветлений перманентным красителем не дадут хорошего результата. Безусловно, есть способы ее выведения, но мало специалистов, которые знают все химические и физические способы выведения хны и басмы. Это всегда будет очень затратно и долго по времени, а домашний необходимый уход после выведения хны ударит по бюджету. В противном случае нет смысла и начинать все это, если не соблюдать дома протокол ухода.

Аммиачный краситель вреден и опасен

Это мнение можно отнести к хорошей работе маркетологов, которые помогают продавать безаммиачные красители. Так как безаммиачные красители не менее травматичные, а чаще и более травматичные. Аммиак — это газ, который испаряется, сделав свою работу, раскрыв чешуйки волоса для проникновения пигмента. Но мы чувствуем запах аммиака.

Безаммиачные красители не имеют резкого запаха, но чудес не бывает: в составе красителя есть заменитель аммиака — чаще всего этаноламин или моноэтаноламин. Это не газ, он не испаряется как аммиак, а остается на волосах в течение всего процесса окрашивания, повреждая волос, чаще еще сильнее, чем аммиак. Только тонирующий краситель без аммиака можно считать более-менее безопасным. А если краситель без аммиака и осветляет, и седину закрашивает, значит, есть его заменитель, и это не менее вредно. Лишь в единичных профессиональных брендах концентрация «заменителя» аммиака действительна снижена. Как правило, это продукты сегмента люкс, стоимость красителя начинается от 750–900 рублей за тюбик.

Тонирующий шампунь и кондиционер — это не окрашивание

Использование подобных продуктов никак не влияет на дальнейшие эксперименты в цвете. Это самая опасная история, которую сложно заметить при визуальном осмотре волос мастером. Поэтому на консультации нужно подробно рассказать о всех манипуляциях, произведенных на волосах: даже о тонировании шампунем и кондиционером. Дело в том, что некоторые пигменты в таких продуктах фиксируются не только на поверхности, но иногда проникают глубже в структуру волос. Мы этого чаще всего не видим. Сюрпризы начинаются во время окрашивания, когда что-то идет не по плану. Чаще всего это происходит при осветлении. Как результат, неравномерный грязный цвет. Многие думают, что все уже смылось, ничего не осталось, ведь это просто шампунь или кондиционер. Любое изменение цвета — это окрашивание. И стоит сообщать мастеру о таких манипуляциях. Они далеко не всегда безобидные, не всегда смываются полностью.