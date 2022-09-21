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260 домов расселили в Москве с начала реализации программы реновации

Евгений Жуков

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Программа реновации жилья в Москве
Город
260 домов расселили в Москве с начала реализации программы реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С момента начала реализации программы реновации в столице расселили 260 старых домов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 21 сентября.

Как уточняется, в них проживало свыше 42 тысяч москвичей, которые в настоящий момент смогли переехать в современные новостройки. В общей сложности переселение началось уже в 75 районах Москвы.

— Лидерство по количеству расселенных домов удерживают Западный и Восточный административные округа. Там расселено уже по 40 домов. Следом идет Юго-Западный округ — 30. И еще 24 в СВАО, — рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он также добавил, что на сегодня демонтированы 122 расселенных дома, а на освободившихся территориях занимаются возведением нового жилья. Сформировано уже 173 площадки для строительства, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также сообщается, что на юго-востоке города по программе реновации на стадии строительства находится 25 зданий, еще 40 новостроек проектируется. Левкин уточнил, такого количества недвижимости достаточно, чтобы предоставить новые квартиры более чем 30 тысячам жителей.

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