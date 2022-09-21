Более 60 домов строят и проектируют по реновации на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке города по программе реновации на стадии строительства находится 25 зданий, еще 40 новостроек проектируется. Об этом сообщил в среду, 21 сентября, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Такого объема вводимой недвижимости достаточно, чтобы предоставить новые квартиры более чем 30 тысячам жителей, — сказал он.

На данный момент жители Юго-Восточного административного округа заселяются в 28 новых домов. Всего по программе реновации предстоит переселение 818 старых домов. На данный момент работа окончена для 19 построек, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в районе Новогиреево в этом году введут в эксплуатацию дом по программе реновации. Как отмечается, здание состоит из двух секций с подземной парковкой. Оно рассчитано на 200 квартир: 40 однокомнатных, 140 двухкомнатных и 20 трехкомнатных.

До этого стало известно, что с начала года на востоке Москвы расселили более 20 домов по программе реновации, По словам Левкина, в Восточном административном округе 8,6 тысячи человек получили квартиры в новостройках, из них в 2022 году — 2,4 тысячи человек.