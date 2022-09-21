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СМИ: Собчак и Богомолов покинут Россию

Лейла Алиева
Общество
СМИ: Собчак и Богомолов покинут Россию
Фото: YouTube / Ксения Собчак

Телеведущую Ксению Собчак вместе с мужем режиссером Константином Богомоловым заметили в посольстве Израиля. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

Кроме того, накануне вечером вместе с супругами в посольстве были и бывший муж журналистки Максим Виторган и экс-супруга Богомолова актриса Дарья Мороз. Уточняется, что Виторган присутствовал на встрече в связи с тем, что Собчак хочет забрать с собой сына.

По данным израильской газеты Haaretz, после начала специальной военной операции на Украине Собчак вместе с супругом получили гражданство Израиля. Согласно израильскому закону о репатриации Собчак имеет право получить гражданство этой страны, так как ее дедушка еврей, а у ее сына имеются еврейские корни благодаря Максиму Виторгану, пишет Telegram-канал «Курятник».

До этого российский журналист Михаил Шахназаров озвучил название, которое он придумал для артистов, уехавших из России после начала спецоперации по защите Донбасса. По его словам, все покинувшие родину артисты находятся в незавидном положении.

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