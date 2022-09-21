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Стоимость проезда на МЦД изменится с 1 октября для жителей Подмосковья

Александр Афонин
Город
Стоимость проезда на МЦД изменится с 1 октября для жителей Подмосковья
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 1 октября для Подмосковья изменится стоимость проезда на поездах Московских центральных диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 21 сентября.

Так, стоимость билета составит 60 рублей при оплате картой «Тройка». Проезд по банковской карте обойдется в 65 рублей. В свою очередь стоимость билета внутри Москвы не изменится. При оплате проезда по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» цена поездки составит 46 рублей, а при оплате банковской картой — 51 рубль.

Стоимость проезда на МЦД изменится с 1 октября для жителей Подмосковья Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Отмечается, что изменения стоимости не коснутся абонементов на МЦД. Их цена останется прежней для всех тарифов. Кроме того, пассажиры смогут также воспользоваться бесплатной пересадкой с помощью карты «Тройка», отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в период с 01:00 24 сентября по 04:00 25 сентября изменится расписание поездов, курсирующих на втором направлении Московских центральных диаметров. Кроме того, из-за проводимых работ будут увеличены интервалы движения составов.

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