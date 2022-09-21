Без чувств: психолог объяснил, чем опасна тактильная гиперчувствительность у ребенка

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Недавно телеведущая Регина Тодоренко шокировала СМИ сообщением о том, что у ее старшего сына, трехлетнего Майкла, диагностирована тактильная гиперчувствительность. Мальчик отказывается от объятий родителей. Жена Влада Топалова обратилась к врачам. Психолог выяснил, что у ребенка есть признаки тактильной гиперчувствительности. Эта особенность в развитии провоцирует резкие перепады настроения и боязнь прикосновений. Насколько такой диагноз опасен и поддается ли он лечению, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По словам семейного психолога Андрея Зберовского, в возрасте трех лет у ребенка возникает желание стать самостоятельным, что он всячески демонстрирует своим родителям:

— Именно в возрасте трех лет у ребенка просыпается индивидуализм, и он требует, чтобы ему позволили многие действия выполнять без посторонней помощи. Все чаще проскальзывают фразы: «Я сам это сделаю».

Эксперт отметил, что в трехлетнем возрасте ребенок переживает кризис, любые воспитательные меры — жесткость или крайнее потакание — могут обострить ситуацию:

— В случаях, когда родители слишком балуют ребенка или, напротив, проявляют жесткость, малыш может начать чувствовать отчуждение от матери с отцом, ему будут неприятны их прикосновения и ласка. Он будет крайне резко реагировать на такие попытки проявить родительскую любовь.

Сенсорная гиперчувствительность, по словам психолога, может возникнуть при пополнении в семье:

— Новорожденный братик или сестричка приковывают внимание родителей, и старший сын или дочь больше не купаются в лучах любви. Возникает чувство ревности, что заставляет старшего ребенка отвернуться от матери с отцом, он их воспринимает как предателей. И любые объятия или поцелуи ему неприятны.

Эксперт отметил, что данная проблема встречается крайне редко, но ее можно корректировать. Если не обратиться к специалисту и человек будет жить дальше с такими нарушениями, могут возникнуть сложности в будущем:

— Коррекция поведения вполне проходит успешно и быстро, ребенок снова признает родителей и позволяет им проявлять ласку в его отношении. Способов несколько, но самый эффективный, когда ребенку предоставляется возможность самому стать инициатором и первому проявить свою любовь — обнять или поцеловать маму с папой. Период между дебютом неприятия родительской ласки и возникновением желания ее ощутить может продлиться до полугода, уточнил эксперт.

Если не проработать этот фрагмент и не излечить тактильную гиперчувствительность, есть вероятность, что во взрослой жизни такая личность превратится в социофоба:

— Такой человек не сможет построить отношения, обзавестись семьей, испытать наслаждение от жизни.

В заключение эксперт отметил, что даже во взрослой жизни побороть эту проблему можно.

Два месяца назад в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова появился второй ребенок, которого пара назвала Миром. Теледива родила малыша в присутствии старшего сына Майкла. Когда звезда почувствовала схватки, предупредила сына, что мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать как тигр и мычать как корова, а еще надуваться и сдуваться как огромный шар. По словам знаменитости, ребенок воспринимал появление нового человека на свет с улыбкой.