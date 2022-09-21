Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Без чувств: психолог объяснил, чем опасна тактильная гиперчувствительность у ребенка

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Без чувств: психолог объяснил, чем опасна тактильная гиперчувствительность у ребенка
Фото: shutterstock

Недавно телеведущая Регина Тодоренко шокировала СМИ сообщением о том, что у ее старшего сына, трехлетнего Майкла, диагностирована тактильная гиперчувствительность. Мальчик отказывается от объятий родителей. Жена Влада Топалова обратилась к врачам. Психолог выяснил, что у ребенка есть признаки тактильной гиперчувствительности. Эта особенность в развитии провоцирует резкие перепады настроения и боязнь прикосновений. Насколько такой диагноз опасен и поддается ли он лечению, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По словам семейного психолога Андрея Зберовского, в возрасте трех лет у ребенка возникает желание стать самостоятельным, что он всячески демонстрирует своим родителям:

— Именно в возрасте трех лет у ребенка просыпается индивидуализм, и он требует, чтобы ему позволили многие действия выполнять без посторонней помощи. Все чаще проскальзывают фразы: «Я сам это сделаю».

Эксперт отметил, что в трехлетнем возрасте ребенок переживает кризис, любые воспитательные меры — жесткость или крайнее потакание — могут обострить ситуацию:

— В случаях, когда родители слишком балуют ребенка или, напротив, проявляют жесткость, малыш может начать чувствовать отчуждение от матери с отцом, ему будут неприятны их прикосновения и ласка. Он будет крайне резко реагировать на такие попытки проявить родительскую любовь.

Сенсорная гиперчувствительность, по словам психолога, может возникнуть при пополнении в семье:

— Новорожденный братик или сестричка приковывают внимание родителей, и старший сын или дочь больше не купаются в лучах любви. Возникает чувство ревности, что заставляет старшего ребенка отвернуться от матери с отцом, он их воспринимает как предателей. И любые объятия или поцелуи ему неприятны.

Эксперт отметил, что данная проблема встречается крайне редко, но ее можно корректировать. Если не обратиться к специалисту и человек будет жить дальше с такими нарушениями, могут возникнуть сложности в будущем:

— Коррекция поведения вполне проходит успешно и быстро, ребенок снова признает родителей и позволяет им проявлять ласку в его отношении. Способов несколько, но самый эффективный, когда ребенку предоставляется возможность самому стать инициатором и первому проявить свою любовь — обнять или поцеловать маму с папой. Период между дебютом неприятия родительской ласки и возникновением желания ее ощутить может продлиться до полугода, уточнил эксперт.

Если не проработать этот фрагмент и не излечить тактильную гиперчувствительность, есть вероятность, что во взрослой жизни такая личность превратится в социофоба:

— Такой человек не сможет построить отношения, обзавестись семьей, испытать наслаждение от жизни.

В заключение эксперт отметил, что даже во взрослой жизни побороть эту проблему можно.

Два месяца назад в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова появился второй ребенок, которого пара назвала Миром. Теледива родила малыша в присутствии старшего сына Майкла. Когда звезда почувствовала схватки, предупредила сына, что мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать как тигр и мычать как корова, а еще надуваться и сдуваться как огромный шар. По словам знаменитости, ребенок воспринимал появление нового человека на свет с улыбкой.

Регина Тодоренко Влад Топалов Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте