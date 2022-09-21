Организаторы подпольного казино предстанут перед судом в столице

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Семеро фигурантов дела о незаконной организации и проведении азартных игр предстанут перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 21 сентября.

По ее словам, подозреваемые организовали подпольное казино на юго-западе столицы, которое действовало с августа по октябрь 2021 года. В незаконном заведении играли в покер на деньги. Узнать о мероприятии можно было только из смс-рассылки из закрытых чатов в мессенджерах или по приглашению другого игрока.

Но даже такие меры предосторожности не спасли злоумышленников.

Деятельность группы раскрыли. В помещениях подпольного казино провели обыски, изъяли оборудование, атрибутику клуба, деньги и электронные устройства, которые можно было использовать в качестве доказательств.

По факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

По данному делу задержали семерых человек в возрасте от 22 до 57 лет. Шестеро из них полностью признали свою вину.

Помимо этого, один из фигурантов заключил досудебное соглашение и рассказал о том, что он с тремя сообщниками совершил мошенничество, которое повлекло за собой потерю квартиры пострадавшим. По данному делу также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которое расследуется отдельно.

Следствие собрало достаточно доказательств вины фигурантов по делу о подпольном казино, теперь его передадут в суд.

Еще одно незаконное игровое заведение раскрыли в Подмосковье. Оперативники пресекли деятельность зала с игровыми автоматами.